Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Erdgas Futures-Märkten am Freitag zum fünften Mal in Folge reduziert wurde, dieses Mal um rund 3,7K Kontrakte. Das Volumen folgte dem Beispiel und schrumpfte deutlich um etwa 213,2K Kontrakte, der größte Rückgang an einem einzigen Tag seit dem 1. März. Erdgas sehr kurzfristig neutral/bullisch ...

