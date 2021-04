Herzstück des TEC ist das für 300 Personen konzipierte topmoderne Auditorium mit seiner elf Meter breiten LED-Wand.Pratteln - Am Montag hat das neue Tagungs- und Eventcenter (TEC) im Haus der Wirtschaft in Pratteln seine Tore geöffnet. Sei es in einem der zehn Themenräume, in den verschiedenen Kreativ-Zonen oder in einem der klassischen Konferenzräume - das Tagungs- und Eventcenter bietet viel Raum für inspirierende Meetings und fördert den kreativen Austausch. Herzstück des TEC ist das für 300 Personen...

Den vollständigen Artikel lesen ...