Nach Berechnungen von Eon lag die Solarstrom-Erzeugung am vergangenen Freitag in der Mittagszeit bei 33,6 Gigawattstunden. Energy Charts vom Fraunhofer ISE verzeichnete eine maximale Photovoltaik-Leistung von 37,7 Gigawatt, wobei Eigenverbrauch nicht berücksichtigt wird.Die zurückliegenden Tage haben für neue Photovoltaik-Rekorde in Deutschland gesorgt. So ermittelte Eon einen neuen Höchstwert bei der Solarstrom-Erzeugung, der am Freitag um 13:45 Uhr mit 33,6 Gigawattstunden. Der bisherige Rekord stammte aus dem Juni 2020 mit 33,4 Gigawattstunden. Verantwortlich dafür war das Hochdruckgebiet "Sandra" ...

