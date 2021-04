Eine Chance für Kommunen bietet ein neues Leuchtturmprojekt zu Wasserstoff in Baden-Würrtemberg. Es geht um grüne Wasserstoffproduktion und biointelligente Kreislaufwirtschaft in der Region Nordschwarzwald. Es bietet Potenziale für die kommunale Energiewende: das Projekt H2BlackForest erforscht Wasserstoff in der Region. Wie das Fraunhofer IPA mitteilte, habe es dafür nun Zuschüsse im Rahmen von RegioWIN 2030 beantragt und gewonnen. Das Vorhaben werde gemeinsam mit dem Campus Schwarzwald, dem IFF ...

