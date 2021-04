Die wichtigsten Indizes an der Wall Street eröffneten im positiven Bereich - Die Finanzwerte steigen, unterstützt durch steigende Renditen von US-T-Bonds - Die wichtigsten Aktienindizes eröffneten am Montag in den USA leicht höher, da sich die Anleger auf wichtige Quartalszahlen, die FOMC-Sitzung und die Veröffentlichung wichtiger makroökonomischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...