Ein internationales Konsortium plant den Bau in diesem und dem kommenden Jahr in Berlin Marzahn. 380 Arbeitsplätze werden entstehen.Das Internationale Konsortium CSE hat den Bau einer Batteriefabrik im Berliner Stadtteil Marzahn angekündigt. Insgesamt 39 Millionen Euro wollen die Unternehmen um BAE Batteries, DPU Investment, Netracon aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und UNE aus Italien sowie ein Privatinvestor am Standort investieren, wie sie nun ankündigten. Ende 2022 soll das Werk mit einer Jahreskapazität von 300 Megawattstunden in Betrieb gehen, wie ein Sprecher von DPU Investment auf ...

