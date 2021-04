Die neue Heterojunction-Modulserie hat einen Wirkungsgrad von bis zu 21,9 Prozent und einen Temperaturkoeffizienten von -0,26 Prozent pro Grad Celsius. Das Modul wird in der REC-Fabrik in Singapur hergestellt.von pv magazine International Der norwegische Photovoltaik-Produzent REC Group hat eine neue schwarze Solarmodulserie für Dachanwendungen vorgestellt. Die Module nutzen die Gapless-Technologie, welche die Dichte der Module erhöht, indem sie die Leerräume zwischen den Zellen eliminiert. Die REC Alpha Pure Black Serie ist in fünf Versionen mit einer Leistung von 385 bis 405 Watt und einem Wirkungsgrad ...

