In den letzten Monaten haben zwei Anlageideen Investoren mit einer Outperformance belohnt: Unternehmen aus dem Verteidigungssektor und solche, die an Aktienrückkäufen teilnehmen. Jeffrey Kleintop, Senior Vice President und Chief Global Investment Strategist bei Charles Schwab, wirft einen genauen Blick darauf, was diese beiden Marktthemen antreibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...