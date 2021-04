Pandemiebedingt haben sich die Veranstalter der Intersolar und ees Europe in München, den größten Photovoltaik- und Speichermessen in Europa, für eine weitere Verschiebung entschieden. Statt im Sommer soll die The Smarter E Europe Restart nun vom 6. bis 8.Oktober 2021 stattfinden. Die verschiedenen Awards werden jedoch bereits im Juli digital verliehen.Die Corona-Pandemie macht Messebetreibern weiterhin das Planen schwer. Im Februar hatten sich die Veranstalter der The Smarter E in München, welche die vier Energiemessen Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe umfasst, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...