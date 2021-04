Brent stieg am Freitag um 1,1%, fiel aber im Wochenverlauf insgesamt um etwa 1,0%, was nach Meinung der Strategen der OCBC Bank größtenteils auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen ist. Die Aufmerksamkeit des Marktes wird fest auf das OPEC+-Treffen am kommenden Mittwoch gerichtet sein, bei dem die Mitglieder wahrscheinlich die Reduzierung des monatlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...