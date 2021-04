Tübingen - Die Studie mit dem Corona-Impfstoff von Curevac ist kurz vor dem Abschluss. Fast alle der 40.000 Probanden seien zweimal geimpft worden und die Sicherheits- und Verträglichkeitsdaten sähen sehr gut aus, sagte Studienleiter Peter Kremsner der RTL/n-tv-Redaktion.



Er rechne damit, dass der Impfstoff bald zugelassen und verimpft werde. "Es kann jetzt sehr schnell gehen", so Kremsner. "Im Juni sollte es klappen, wenn nicht noch etwas dazwischen kommt." Es könne immer passieren, dass die EMA noch Nachbesserungen fordere.



Curevac könnte auch als Zweit- oder Drittimpfung bei Menschen eingesetzt werden, die eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben und nun wegen der geänderten Empfehlung eine Zweitimpfung mit einem anderen Impfstoff benötigen. "Ich würde das auf jeden Fall machen. Es spricht gar nichts dagegen. Wir machen in der Tropenmedizin schon seit Jahrzehnten so", sagte der Mediziner.



Voraussetzung dafür sei aber eine entsprechende Zulassung.

