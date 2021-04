Verbund startet eine Kooperation mit der Visiolar GmbH. Die in Deutschland ansässige Visiolar verfügt über Liegenschaften, welche nun für Photovoltaik-Projekte nutzbar gemacht werden sollen. Bis dato seien 13 Flächen mit rund 1.400 Hektar (entspricht max. rund 1.400 MWp installierbare Leistung) identifiziert und definiert worden, wie Verbund mitteilt. Die Projekte sollen in den kommenden Jahren stufenweise entwickelt, errichtet und in Betrieb gesetzt werden. Die Verbund möchte - wie bereits bekannt - bis 2030 rund 20 bis 25 Prozent der Gesamterzeugung aus Photovoltaik und Wind-Onshore erreichen.

Den vollständigen Artikel lesen ...