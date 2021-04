Der österreichische Energiekonzern Verbund und die Potsdamer Visiolar planen, in Deutschland PV-Anlagen auf Flächen mit bis zu 2.000 Hektar zu bauen. In einem ersten Schritt identifizierten die Partner 13 Flächen mit rund 1.400 Hektar bzw. rund 1.400 MWp installierbare Leistung. Der österreichische Verbund und die Potsdamer Visiolar arbeiten künftig bei Photovoltaik in Deutschland zusammen. Wie das Unternehmen aus Wien mitteilte, starten beide dafür eine Energie-Kooperation. Visiolar ist dabei Teil ...

