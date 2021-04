Der ZKB eKMU-X-Index schloss in der vergangenen Handelswoche nur unwesentlich verändert auf 1'067 Punkten (-0,1%).Marktbericht Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank hat an die höheren Volumen der Vorwoche anknüpfen können und mit 1,16 Millionen nach 1,24 Millionen Franken nur etwas weniger umgesetzt. Die Anzahl der Abschlüsse stieg auf 93 von 80 Transaktionen. Gewinner und Verlierer hielten sich die Waage, so dass der ZKB eKMU-X-Index nur unwesentlich verändert auf 1'069,99 Punkten (-0...

