Nun also auch die UBS. Wie bereits im Markt spekuliert, ist auch die grösste Schweizer Bank von der Pleite des US-Hedgefund Archegos betroffen.Zürich - Die UBS hat im ersten Quartal zwar von der guten Entwicklung an den Finanzmärkten profitiert und mehr verdient als im Vorjahr. Ein noch deutlich besseres Ergebnis wurde indes durch einen überraschenden Verlust im Zusammenhang mit dem Kollaps des US-Hedgefonds Archegos verhindert. Die Aktie ist deutlich unter Druck geraten. Nun also auch die UBS, ist man geneigt zu sagen: Auch die grösste...

Den vollständigen Artikel lesen ...