Der CB-Verbrauchervertrauensindex stieg im April stark an - Der US Dollar Index klammert sich unter 91,00 an seine kleinen Tagesgewinne - Das Verbrauchervertrauen hat sich in den USA im April weiter verbessert, wodurch der Conference Board's Verbrauchervertrauensindex von 109 im März auf 121,7 stieg. Dieser Wert übertraf die Markterwartung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...