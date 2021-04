Das kühle, sonnige Wetter sorgt weiter für Rekorde. Nach Energy-Charts-Erhebungen haben die in Deutschland installierten Photovoltaik-Anlagen zum ersten Mal die Marke von 40 Gigawatt geknackt.Der alte Rekord hat gerade einmal vier Tage gehalten: Am Dienstag sorgte Hoch "Sandra" mit viel Sonne, aber doch eher kühlen Temperaturen dafür, dass ein neuer Erzeugungsrekord in Deutschland zu verzeichnen war. "Erstmals mehr als 40 Gigawatt Solarstrom!", twitterte Bruno Burger, Leiter von Energy Charts am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. Seine Kurve zur Nettostromerzeugung zeigt für den ...

