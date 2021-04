Frankfurt/Main - Am Dienstag hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.249,27 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Marktbeobachtern zufolge warten die Anleger auf die nahende Sitzung der US-Notenbank und halten sich zunächst zurück. Die Anteile von Merck konnten hingegen profitieren, sie legten entgegen dem Trend an der Spitze der Kursliste über ein Prozent zu, gefolgt von den Papieren von der Deutschen Post und der Deutschen Bank. Die Werte von Delivery Hero tendierten mit Kursverlusten von über einem Prozent kurz vor Handelsschluss am Ende der Liste, hinter den Aktien von Heidelbergcement und Covestro. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas schwächer.



Ein Euro kostete 1,2079 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8279 Euro zu haben.

