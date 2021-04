Das Solarmodul wird in verschiedenen Varianten erhältlich sein: weiß, schwarz und als Glas-Glas-Ausführung. In der monofazialen Ausführung verfügen die Produkte über bis zu 400 Watt Leistung. Bei optimaler Ausnutzung des bifazialen Effekts kann die Leistung des Glas-Glas-Moduls bis zu 430 Watt erreichen. Das Gewicht liegt unter 20 Kilogramm. Meyer Burger veröffentlichte zudem eine Liste mit Großhändlern, bei denen das neue Solarmodul ab sofort bestellbar ist.Die Meyer Burger Technology AG hat am Mittwoch ihr neues Hochleistungsmodul vorgestellt. Einen ausgefallenen Namen haben die Solarmodule ...

