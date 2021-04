Brian Deese, der oberste Wirtschaftsberater von US-Präsident Joe Biden, sagte am Montag, dass Biden Änderungen an der Kapitalertragssteuer für jene vorschlagen wird, die mehr als eine Million Dollar verdienen, wie von Reuters berichtet. Zusätzliche Zitate "Die Änderung wird nur 0,3% der Steuerzahler oder etwa 500.000 Haushalte in den Vereinigten Staaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...