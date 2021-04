Die Strategen von Capital Economics gehen davon aus, dass die Ölpreise in den nächsten Quartalen noch ein wenig weiter steigen werden. Ein Wiederanstieg der Nachfrage in einer Zeit, in der das Angebot relativ knapp bleiben dürfte, sollte das Defizit auf dem globalen Ölmarkt vergrößern und den Preis für Brent bis zum dritten Quartal 2021 auf 75 $ pro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...