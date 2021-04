Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag die Talfahrt beschleunigt, die bereits seit vergangenem Freitag anhält.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag die Talfahrt beschleunigt, die bereits seit vergangenem Freitag anhält. Klötze am Bein des SMI waren die UBS und die defensiven Schwergewichte. Das Geschäft konzentriere sich auf die Aktien der Unternehmen, die mit Zahlen aufgewartet hätten, sagte ein Händler. Ansonsten sei der Markt eher von einer abwartenden Haltung geprägt.

