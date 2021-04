Der US-Leitindex schliesst 0,01 Prozent höher bei 33 984,93 Punkten.New York - Mit behaupteter Tendenz sind die Standardwerte an der Wall Street am Dienstag aus dem Handel gegangen. Die Technologiewerte an der Nasdaq legten überwiegend den Rückwärtsgang ein. Die Anleger hätten sich vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed am Mittwoch nicht allzuweit aus dem Fenster lehnen wollen, hiess es. Der Dow Jones Industrial schloss 0,01 Prozent höher bei...

