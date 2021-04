Die Abnehmer der Aktien von Barry Callebaut sind professionelle Investoren in der Schweiz und qualifizierte Investoren ausserhalb der Schweiz.Zürich - Beim Schokoladenriesen Barry Callebaut hat die Grossaktionärin Jacobs Holding über Nacht ein 10 Prozent schweres Aktienpaket abgestossen. Im beschleunigten Platzierungsverfahren wurden 550'000 Aktien zum Preis von 1990 Franken das Stück verkauft, wie die Jacobs Holding am Mittwoch mitteilte. Die Jacobs Holding hatte die Transaktion bereits am Dienstagabend angekündigt.

