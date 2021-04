FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- UBS STARTS VANTAGE TOWERS WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 26.70 EUR - BARCLAYS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 480 (470) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES HSBC PRICE TARGET TO 470 (400) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1485 (995) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES STOCK SPIRITS PRICE TARGET TO 324 (313) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES STAGECOACH PRICE TARGET TO 120 (98) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS IMI PLC TO 'BUY' ('CONVICTION BUY') - TARGET 1700 (1520) PENCE - GOLDMAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1110 (1080) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS GO-AHEAD GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1340 (1215) PENCE - JEFFERIES RAISES BP PRICE TARGET TO 330 (320) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES NETWORK INTL PRICE TARGET TO 470 (396) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1160 (1150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES AB DYNAMICS PRICE TARGET TO 2700 (2400) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES CRODA TARGET TO 7300 (6800) P - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1680 (1500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 500 (400) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES AB DYNAMICS PRICE TARGET TO 2800 (2250) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES EQUINITI PRICE TARGET TO 180 (139) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES PLAYTECH TO 'BUY' ('REDUCE') - TARGET 600 (435) PENCE - RPT/GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 555 (535) PENCE - 'BUY' - RPT/RBC RAISES HSBC PRICE TARGET TO 480 (465) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN RAISES BP PRICE TARGET TO 365 (360) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 424 (415) PENCE - 'HOLD'



