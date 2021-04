Brent und WTI werden im Jahr 2021 im Durchschnitt bei 63 $/Barrel bzw. 60 $/Barrel liegen, so die Analysten der Bank of America Global Research (BofA) in ihrer jüngsten Kundenmitteilung. Wichtige Zitate "Unsere Prognosen für Angebot und Nachfrage deuten auf ein Defizit von 1,3 Mio. b/d im Jahr 2021 hin, gefolgt von einem Überschuss von 170k b/d im ...

