Tesla will den Genehmigungsantrag für die Fabrik in Grünheide erweitern. Damit muss wahrscheinlich erneut die Öffentlichkeit beteiligt werden. Ist das tatsächlich der Fall, lässt sich der vorgesehene Termin für den Produktionsstart - Juli 2021 - nicht halten.Tesla will auf seinem Gelände in Grünheide bei Berlin nicht nur Autos bauen, sondern auch Batteriezellen fertigen. Daher will das Unternehmen nun seinen bereits eingereichten Genehmigungsantrag ändern. Wie das zuständige Umweltministerium von Brandenburg nun mitteilt, sei davon auszugehen, dass dafür erneut eine Beteiligung der Öffentlichkeit ...

