Die Partner haben im ersten Schritt 13 Flächen identifiziert, auf denen rund 1400 Megawatt Photovoltaik-Leistung installiert werden könnten. Ein Viertel der Erzeugung von Verbund soll 2030 aus Photovoltaik sowie Onshore-Windenergie stammen.Der österreichische Energiekonzern Verbund betritt den deutschen Photovoltaik-Markt: In einer Partnerschaft mit der Potsdamer Firma Visiolar will Verbund langfristig förderfreie Photovoltaik-Projekte mit einer Leistung von bis zu 2000 Megawatt entwickeln. Der Konzern betreibt hierzulande bereits 21 Wasserkraftwerke am Inn sowie einen 86-Megawatt-Windpark in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...