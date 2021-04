Seit Beginn der Corona-Pandemie sind über 10'000 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Gleichzeitig sank die Zahl gemeldeten Ansteckungen im Vergleich zur Vorwoche um über 20 Prozent.Bern - Am Mittwoch hat die Schweiz eine traurige Grenze geknackt: Seit Beginn der Corona-Pandemie sind über 10'000 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Gleichzeitig sank die Zahl gemeldeten Ansteckungen im Vergleich zur Vorwoche um über 20 Prozent. Seit Beginn der Zählung des BAG am 24. Februar starben in der Schweiz 10'001 Patienten mit einer bestätigten Covid-19-Erkrankung.

