Der USD/JPY dürfte weiter an Zugkraft gewinnen und könnte in den nächsten Wochen den Bereich um 109,30 ansteuern, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Wir erwarteten gestern eine Aufwertung des USD, aber wir waren der Meinung, dass '108,75 nicht ins Spiel kommen wird'. Dennoch stieg der USD auf 108,77, bevor er ...

