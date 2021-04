Der multinationale Bananenerzeuger Chiquita hat bei Plänen nachgegeben, Überwachungskameras in Plantagen und Verpackungsbetrieben in Panama zu installieren. Wie BananaLink.org berichtet, erfolgte der Schritt von Chiquita als Reaktion auf einen zweiwöchigen Streik von Mitgliedern der Gewerkschaft SITRAIBANA, die Arbeiter auf Chiquita-Plantagen in Panama repräsentiert....

