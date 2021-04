Die Gemeinschaftswährung wird aktuell bei 1,2133 Dollar gehandelt, nachdem sie in der vergangenen Nacht zeitweise bei 1,2150 Dollar den höchsten Stand seit Ende Februar erreicht hat. Am Mittwochabend kostete der Euro 1,2119 Dollar.Auch zum Schweizer Franken machte der Euro etwas an Boden gut und erreichte am frühen Donnerstagmorgen ...

