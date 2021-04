Nicht zuletzt dank der klaren Aufwertung des US-Dollar resultierte auf den Fremdwährungspositionen ein Gewinn von 39,9 Milliarden Franken.Bern - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) startet mit einem hohen Gewinn in das Jahr 2021. Dabei hat sie vor allem von einem schwächeren Schweizer Franken und dem anhaltenden Boom an den Aktienmärkten profitieren können. Insgesamt resultierte im ersten Quartal 2021 ein Gewinn von 37,7 Milliarden Franken, wie die SNB am Donnerstag mitteilte. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte die...

