Die Experten erwarten, dass der Marktanteil monokristalliner Siliziumwafer von heute fast 80 Prozent noch wachsen wird. Die Modulpreise werden weiter mit der gewohnten Rate fallen.Der Maschinenbau-Verband VDMA hat seine International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV) aktualisiert. Ein zentrales Ergebnis der 12. Ausgabe: Die in der Vergangenheit beobachtete Preisreduktion von fast 24 Prozent bei einer Verdoppelung der kumulierten Photovoltaik-Installation wird sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Dies werde durch die Kombination verschiedener Maßnahmen realisiert: durch verbesserte ...

