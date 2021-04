Laut der neuen International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV) werden große Wafer und Hocheffizienzmodule in den kommenden Jahren überproportional gewinnen. Auch der Marktanteil monokristallinen Siliziums nimmt zu. In der Photovoltaik gewinnen große Wafer und Hocheffizienzmodule stark an Bedeutung. Das geht aus der 12. Ausgabe der Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV) hervor, über die der VDMA berichtet. Seit mehreren Dekaden zeige sich ein Trend. Jede Verdopplung der kumulierten ...

