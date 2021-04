Starke Quartalszahlen der US-Giganten Apple und Facebook haben am Donnerstag die Anleger an den US-Aktienmärkten in Kauflaune gebracht.New York - Starke Quartalszahlen der US-Giganten Apple und Facebook haben am Donnerstag die Anleger an den US-Aktienmärkten in Kauflaune gebracht. Positive US-Wirtschaftsdaten trugen ein Übriges zur guten Stimmung bei. Die US-Wirtschaft wuchs im im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 6,4 Prozent verglichen mit dem Vorquartal. Ferner verbesserte sich die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt...

Den vollständigen Artikel lesen ...