Seit dieser Woche gibt es in vielen Regionen in Nordrhein-Westfalen frische Erdbeeren. Im Rheinland und im Ruhrgebiet hat die Ernte in dieser Woche begonnen, in Westfalen-Lippe startet sie in der ersten Maiwoche, teilt die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen mit. Bildquelle: Shutterstock.com Die Hauptsaison der NRW-Erdbeeren dauert von Mai bis Juli, einige Betrieb bieten heimische...

