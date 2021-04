Der Versicherungskonzern Zurich Insurance bleibt trotz der Pandemie gut kapitalisiert.Zürich - Der Versicherungskonzern Zurich Insurance bleibt trotz der Pandemie gut kapitalisiert. Die Solvenzquote ist gegenüber dem Vorjahr zwar gesunken, die Kapitalbasis liegt aber weiterhin deutlich über den regulatorischen Anforderungen. Wie Zurich am Freitag mitteilt, ging die Quote der Gruppe des Schweizer Solvenztests (SST) aber per 1. Januar 2021 auf 182 Prozent von 222 Prozent im Jahr...

Den vollständigen Artikel lesen ...