Etwa die Hälfte der Kapazität wird durch einen Zuschlag aus den Ausschreibungen refinanziert. Für die restliche Leistung soll ein Corporate PPA geschlossen werden.Die Fellensiek Projektmanagement GmbH & Co. KG (FPM Projektmanagement) plant den Bau einer der größten Photovoltaik-Dachanlagen in Europa. In Deutschland soll demnach eine Anlage mit 23 Megawatt entstehen, für die sich der Projektierer nun eine Zwischenfinanzierung im zweistelligen Millionenbereich sicherte. Sie sei geplant auf einer Fläche von 120.000 Quadratmeter Dachflächen von Gewerbehallen. Zum genauen Ort machte FPM Projektmanagement ...

Den vollständigen Artikel lesen ...