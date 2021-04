Kurz vor Ende der Übergangsfrist sind noch viele große Photovoltaik-Dachanlagen an Netz angeschlossen worden. Die Solarförderung sinkt auch zwischen Mai und Juli weiter um 1,4 Prozent.Der Photovoltaik-Zubau in Deutschland ist im März erwartungsgemäß nochmals deutlich angezogen. Den Brutto-Zubau gibt die Bundesnetzagentur am Freitag mit 548,664 Megawatt an. Dies sind gut 200 Megawatt mehr als noch im Februar. Insgesamt sind damit im ersten Quartal neue Photovoltaik-Anlagen mehr als 1325 Megawatt im Marktstammdatenregister der Bonner Behörde neu verzeichnet worden. 440,6 der 548,7 Megawatt des Photovoltaik-Zubaus ...

