Zum Wochenschluss ziehen die Kurse am Schweizer Aktienmarkt zunächst an. Allerdings halten sich die Ausschläge in GrenzenZürich - Zum Wochenschluss ziehen die Kurse am Schweizer Aktienmarkt zunächst an. Allerdings halten sich die Ausschläge in Grenzen, wie die Handelsspanne von gerade einmal 30 Punkten beim Leitindex SMI zeigt. Auf Wochensicht zeichnet sich aktuell für den SMI ein Minus von etwa 1,0 Prozent ab, wohingegen sich für den gesamten April ein knappes Plus von 0,4 Prozent abzeichnet.

