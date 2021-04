Die vorläufigen Zahlen der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Rohöl-Futures-Märkten am Donnerstag erneut gestiegen ist, jetzt um rund 12,5K Kontrakte. Das Volumen folgte diesem Trend und stieg um mehr als 5K Kontrakte, der fünfte Anstieg in Folge. WTI Jahreshochs in der Nähe der 68,00 $ im Visier Die WTI-Preise bauten ihre Erholung am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...