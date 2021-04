Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Thomas Jordan, bekräftigte am Freitag, dass Negativzinsen in der aktuellen Situation genauso unverzichtbar seien wie die Bereitschaft, an den Devisenmärkten zu intervenieren, wie Reuters berichtete. Weitere Kernaussagen "Die Geldpolitik erfolgt im Interesse des ganzen Landes und nicht für bestimmte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...