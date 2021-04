An der Zahl 100 kommt man heutzutage ja kaum mehr vorbei. So stehen und fallen diverse, pandemiebedingte Einschränkungen und/oder Lockerungen beispielsweise mit genau dieser Inzidenz 100; so greift unter anderem die berühmte "Notbremse", auf die sich Bund und Länder unter großem Ach und Weh am Ende doch noch verständigen konnten, sobald ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Zahl von 100 Neuinfektionen innerhalb von 7 Tagen pro 100.000 Einwohner übersteigt. Justament 100 Tage ist aber auch der neue US-Präsident am gestrigen Donnerstag im Amt gewesen, und hat in dieser relativ kurzen Zeit schon einiges auf den Weg gebracht. In Sachen (Erst-)Impfungen gegen das fiese Corona-Virus hat Joe Biden seine eigene Zielmarke von 100 Millionen verabreichten Dosen binnen der ersten 100 Tage schon einmal um mehr als das Doppelte überboten, und auch die Wirtschaft brummt: ...

