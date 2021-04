Das Privateinkommen ist in den USA im März stark gestiegen - Der US Dollar Index klammert sich an eine Erholung, bleibt aber unter 91,00 - Das US Bureau of Economic Analysis berichtete am Freitag, dass das Privateinkommen im März um 21,1% gestiegen ist, angetrieben durch die Konjunkturpakete. Dieser Wert war besser als die Markterwartung von 20,3% ...

