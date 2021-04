Baden-Baden - Die Düsseldorfer Punkband Broilers steht mit ihrem neuen Album "Puro Amor" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Auf dem zweiten Platz steigt die Hanoveraner Rockband Fury in the Slaughterhouse mit ihrem Album "Now" neu ein. Das Album "Rohdiamant" des Deutschrappers Samra steigt auf Platz drei neu ein. Die deutschen Single-Charts werden von Saweetie feat. Doja Cat & Katja Krasavice mit ihrem neuen Song "Best Friend" angeführt, sie verdrängen Tiktok-Star Nathan Evans mit "Wellerman" auf den zweiten Rang. Der Deutschrapper Jamule steigt mit "Liege wieder wach" auf dem dritten Platz neu ein.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de