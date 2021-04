In der Schweiz und in Liechtenstein sind am Freitag innerhalb von 24 Stunden 1831 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Impfkadenz um 12 Prozent.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag innerhalb von 24 Stunden 1831 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Vor einer Woche hatte das BAG innerhalb von 24 Stunden noch 2113 neue Coronavirus-Ansteckungen bekanntgegeben. Gleichzeitig registrierte das BAG am Freitag acht neue Todesfälle und 108 Spitaleinweisungen im Zusammenhang mit dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...