Frankfurt/Main - Am Freitag hat der DAX zwischenzeitliche Gewinne wieder abgegeben und ist ins Minus gedreht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.135,91 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Marktbeobachtern zufolge vermissen die Anleger weitere Impulse und lassen sich auch von den US-Börsen beeinflussen, die schwach starteten. Die Anteile von BASF tendierten mit Kursverlusten von über vier Prozent kurz vor Handelsschluss am Ende der Liste, direkt hinter den Aktien von Delivery Hero und Adidas. Die Werte von MTU Aero Engines legten hingegen über vier Prozent zu, direkt vor den Papieren von Fresenius und Bayer. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag deutlich stärker.



Ein Euro kostete 1,2029 US-Dollar (+0,8 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8311 Euro zu haben.

