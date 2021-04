Der SMI schliesst 0,52 Prozent tiefer bei 11'022,34 Punkten. Im Wochenvergleich ergibt sich damit ein Minus von 1,6 Prozent.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach einer Sitzung ohne klare Richtung und einem Rutsch auf das Tagestief in der Schlussaktion mit tieferen Kursen geschlossen. Dies ist der fünfte Verlusttag der letzten sechs Handelstage und das zweite Wochenminus in Folge. Trotz der Gewinnmitnahmen der vergangenen Tage habe sich die Grundstimmung der Investoren aber nicht verschlechtert...

Den vollständigen Artikel lesen ...