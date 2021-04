Während sich Rohstoffe und US-Aktien oft in dieselbe Richtung bewegen, ist dies nicht immer der Fall. Die Analysten von Capital Economics erwarten in den nächsten Jahren schlechte Renditen bei Rohstoffen, aber angemessene Renditen bei US-Aktien. Wichtige Zitate "Wir gehen nicht davon aus, dass Rohstoffe in den nächsten Jahren so stark einbrechen werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...